موظفو الـ”TL” الى الاعتصام

ذكرت مصادر اعلاميه أن موظّفي تلفزيون لبنان سيعمدون الى الاعتصام في القريب العاجل في حال لم يُنظر الى وضع التلفزيون المتدهور، لا سيّما بعد الخلافات الّتي استفحلت في المحطّة بين رئيس مجلس الادارة بالإنابة طلال المقدسي وعدد كبير من المصوّرين واعلاميي قسم الأخبار.

وأشارت المعلومات الى أن من المتوقّع انتهاء محنة المحطّة خلال فترة رئاسة المقدسي مع انعقاد جلسة الوزراء يوم الأربعاء المقبل عبر تعيين رئيس مجلس ادارة أصيل والطلب بملاحقة المقدسي قانونيًّا بسبب عدد الشكاوى عليه وبعد عدّة دعاوى قضائيّة بحقه لمخالفته أصول التعاطي المهني مع بعض الموظّفين والمسؤولين في المحطّة، وتجاوز صلاحياته، لجهة عدم الالتزام بالقرارات القضائيّة لدى قاضي أمور العجلة.

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