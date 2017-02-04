حزب “التوحيد العربي” يرد على “التقدمي الاشتراكي”

رداً على بيان مفوضية الاعلام في الحزب “التقدمي الاشتراكي”، صدر عن أمانة الإعلام في حزب “التوحيد العربي” البيان التالي: “كنّا نتمنى ألّا نرد على بيان الحزب الإشتراكي حول إشكال عين دارة وكنا اكتفينا في بيان منسقية الاعلام في مفوضية الجرد العامة، ولكن صدور بيان عن الإشتراكي اضطرّنا للقول بأن الشاب الذي بدأ بالشتم والسباب الذي اوصل الى الإشكال والذي بادر الى ضرب أحد الذين يطرحون الاسئلة على رئيس البلدية وهو ما التقطته الكاميرات هو من آل ابو غادر وينتمي الى الحزب التقدمي الاشتراكي.

لذا اقتضى التنوية مع العلم بأنّنا لم نهدّد السلم الاهلي كمل فعل غيرنا من أحل مقعد نيابي، فلنضع الاشكال في الإطار الفردي ويجب ان يُعالج على هذا الاساس.

أمّا من يريد البلطجة والمظاهر الميليشوية فهو من يشترط على المستثمرين أن يأخذ ٥١٪‏ من حصصهم دون وجه حق ومن يهدد بافتعال المشاكل اذا لم يأتِ قانون الإنتخاب على مقاسه”.

وكان الحزب “التقدمي الإشتراكي” قد دان في وقت سابق في بيان “الإعتداء الهمجي الذي قامت به مجموعة من الشبان، على المجتمعين في بلدة عين دارة، وعلى وسائل الإعلام، التي كانت تقوم بدورها في تغطية الاجتماع”.

وإذ أكد الحزب “رفضه القاطع لهذه الأساليب البلطجية الرخيصة، التي ترمي إلى تعريض السلم الأهلي للخطر، وإثارة البلبلة والتوتر دون طائل”، جدد “موقفه الثابت بالركون حصرا إلى الدولة وأجهزتها الأمنية والرسمية”، داعيا إلى “توقيف جميع المتورطين في هذا الاعتداء ومحاسبتهم أمام القضاء المختص”.

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