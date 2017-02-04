الحشد الشعبي: معركتنا المقبلة في الموصل ستكون الحاسمة

أكملت قوات الحشد الشعبي العراقي كافة استعداداتها العسكرية تمهيدا لانطلاق المرحلة السادسة والحاسمة من عمليات التحرير في الموصل، بجبهة تمتد من الجانب الايمن للمدينة وصولاً الى قضاء تلعفر وانتهاءً بحدود الشرقاط .

وتتواصل موجة نزوح المدنيين من تلك المناطق ترقبا لدخول القوات العراقية التي أمنت لهم خروجاً امناً من تلك المدن.

وفي حوار للمتحدث باسم سرايا الجهاد احدى فصائل الحشد الشعبي محمد الحطاب،لمصادر صحفية عن دور قوات الحشد في المعارك المقبلة ،

قائلاً ” ستكون لتشكيلات الحشد مشاركة كبيرة واساسية في عمليات التحرير المقبلة على اعتبار ان جبهة قواتنا ستمتد من الجانب الايمن للموصل وصولا الى قضاء تلعفر المحاصر من قبل قواتنا مرورا بالمحلبية وحتى حدود قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين”.

وتابع: “قطعات الحشد الشعبي اكملت كافة استعداداتها العسكرية وهي اليوم تمتلك من الخبرة والامكانيات في حرب المدن مايمكنها من حسم معاركها بأقل الخسائر والحفاظ على ارواح المدنيين” ، مؤكدا “عملياتنا المقبلة ستشهد مفآجات كبرى للعدو”.

واضاف الحطاب “استمرار نزوح المدنيين من مناطق غرب الموصل بعد فتح منافذ خروج لهم ونقلهم الى مناطق امنة سيسهل اكثر من معاركنا ويسرع من حسمها”.