سبوتنيك: أنباء عن انفجار ضخم في مدينة جبلة بريف اللاذقية الجنوبي

4 فبراير, 2017 - 10:53 مساءً
4 فبراير, 2017
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