ماذا استهدف التحالف الدولي في الرقة؟

5 فبراير, 2017 - 8:46 صباحًا المصدر: وكالات
ماذا استهدف التحالف الدولي في الرقة؟

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن مقاتلات للتحالف الدولي شنت 20 غارة جوية على مواقع تنظيم “داعش” في مدينة الرقة السورية.

وأوضح بيان صدر عن القوات المركزية الأمريكية، أن الغارات أسفرت عن تدمير 11 صهريجا، و6 براميل للنفط، و3 مصاف، ومستودع للنفط.

كما ذكر البيان، أن الغارات استهدفت مواقع نفطية للتنظيم الإرهابي.

وأضاف أن الغارات أدت، أيضا، إلى تدمير نفقين ومنصتي دفاع، ومبنى لتنظيم “داعش”.

وأشار البيان إلى أن قوات التحالف شنت غارات على مواقع للتنظيم في مدينة الباب، شمالي سوريا.

يذكر في هذا السياق أن وسائل الإعلام قد تناقلت مؤخرا نبأ عن تعرض مدينة الرقة، الواقعة في شمال سوريا، على مقربة من الحدود مع تركيا، لقصف جوي أدى لقطع المياه عن سكان المدينة، وقد نسبت حينها هذه الضربات للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على الرغم من عدم إعلان التحالف حينئذ مسؤوليته عنها .

 

المصدر: وكالات
5 فبراير, 2017

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