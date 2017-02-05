ترامب يحترم بوتين لكن؟!

جاء في تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد 5 فبراير/ شباط على قناة Fox News، أنه يحترم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لا يعلم ما إذا كان التفاهم بينهما ممكنا.

وجرى بث هذا التصريح على القناة التلفزيونية ضمن مقتطفات دعائية مقتضبة ومجزوءة، تسبق البث الكامل لمقابلة أجرتها القناة مع الرئيس ترامب، ستبث في ثلاثة أجزاء في 6،7،8 فبراير/شباط الجاري.

وأفادت القناة في موقعها على الإنترنت، في إعلان دعائي للمقابلة، أن الرئيس ترامب أبدى إعجابه واحترامه للرئيس الروسي بوتين “ولكن هذا لا يعني أنهما سيتفاهمان”.

وورد تصريح لترامب خلال المشاهد الدعائية يقول فيه “أعتقد، أن تفاهمنا مع روسيا أفضل من ألا نتفاهم معها. ومن الجيد أن تساعدنا روسيا في مكافحة الجماعة الإرهابية “داعش”، في المعركة الأساسية ضد الإرهاب الإسلامي في كل أنحاء العالم”…”فهل نتفاهم؟.. لا أعرف”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

