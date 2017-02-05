مقتل جندي إماراتي من التحالف العربي باليمن

أعلنت السلطات الإماراتية مقتل أحد جنودها المشاركين ضمن قوات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن القيادة العامة للقوات المسلحة، مساء السبت، مقتل الوكيل راشد علي محمد الظهوري، أحد جنود قواتها المشاركة في عملية “إعادة الأمل” مع قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

ولم تذكر الوكالة الإماراتية المزيد من التفاصيل عن ظروف مقتل الجندي ولا توقيت ومكان مقتله.

وتعتبر الإمارات، ثاني أكبر دولة من حيث المشاركة بقوات جوية في عملية “عاصفة الحزم” التي بدأت في 26 آذار/مارس 2015، وتحول مسماها إلى “إعادة الأمل” في 22 أبريل/نيسان من العام ذاته.

وتشارك أبو ظبي في العملية بـ30 مقاتلة، بعد الرياض التي تشارك بـ100 مقاتلة، علما أنها لم تعلن عن عدد قواتها البرية المشاركة في العملية العسكرية.

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