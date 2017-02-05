القوات الخاصة الليبية تفقد 33 عنصرا في بنغازي

قالت القوات الخاصة الليبية إن 33 من عناصرها لقوا مصرعهم وأصيب عشرون آخرون خلال مواجهات مع الجماعات المسلحة في منطقتي بوصنيب وقنفودة غرب مدينة بنغازي في يناير/كانون الثاني.

وأضافت في بيان، أن أغلب الضحايا سقطوا جراء الألغام والمفخخات ولم تكن بسبب المواجهات المباشرة ضد التنظيمات الإرهابية، لافتة إلى أن بين القتلى قادة ميدانيين بارزين.

وأفاد الناطق باسم القوات الخاصة، العقيد ميلود الزوي، في تصريح لـ”وكالة الأنباء الليبية” بالبيضاء مساء السبت 4 فبراير/شباط، بأن النقيب محمد دومة ورئيس عرفاء الاحتياط حمد الصويعي ورئيس عرفاء علي الدرناوي من بين القادة الميدانيين الذين لقوا مصرعهم.

وأشاد ميلود الزوي، بالدور الذي قدمه الجنود، مشددا على أن القوات الخاصة الليبية تعهدت بمواصلة المواجهات حتى تحرير كامل التراب الليبي من المسلحين.

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