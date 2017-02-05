ترامب يؤكد عزمه على حل النزاع في أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو، خلال مكالمة هاتفية السبت 4 فبراير/شباط، عزمه على العمل مع كييف وموسكو لإنهاء النزاع الدائر في شرق أوكرانيا.

ونقل البيت الأبيض عن ترامب قوله لبوروشينكو: “سوف نعمل مع أوكرانيا وروسيا وسائر الأطراف المعنية بغية المساعدة على إعادة السلام على طول الحدود”.

من جهتها نقلت الرئاسة الأوكرانية عن بوروشينكو قوله “إن المكالمة مع الرئيس الأمريكي كانت إيجابية للغاية”.

وأضاف بيان الرئاسة الأوكرانية أن بوروشينكو وترامب يؤيدان استئناف الحوار على كل المستويات مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وجرت هذه المكالمة الهاتفية في اليوم السابع لاندلاع المعارك في محيط مدينة أفدييفكا الصناعية.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأوكرانية أعلنت، سابقا، أن 10 عسكريين أوكرانيين قتلوا وأصيب 66 آخرون بجروح في منطقة بلدة أفدييفكا بشرق أوكرانيا منذ تصعيد الوضع الأمني هناك نهاية الشهر الماضي.

من جهتها أشارت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 41 آخرين بجروح نتيجة القتال في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا منذ 29 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت بعثة المراقبة الدولية في أوكرانيا الجمعة عن تدهور الوضع الأمني في محيط بلدة أفدييفكا بشرق أوكرانيا، مشيرة إلى رصد 11 ألف انتهاك لنظام الهدنة من قبل الجانبين المتنازعين في الأيام الأخيرة.

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