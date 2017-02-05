العدل الأمريكية تطعن بقرار عطل مرسوم ترامب

قدمت وزارة العدل الأمريكية، طعنا ضد قرار محكمة سياتل الذي عطل مرسوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول حظر دخول الولايات المتحدة مؤقتا لمواطني بعض الدول.

وكان البيت الأبيض قد قال في وقت سابق إنه سيتم تقديم الطعن الطارئ في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن وزارة العدل الأمريكية أكدت أنها لن تطعن في الحكم الصادر عن قاض فدرالي، والذي قضى بتعليق مرسوم حظر السفر والهجرة الذي أصدره الرئيس ترامب بحق رعايا 7 دول عربية وإسلامية.

إلى ذلك، أعلن مسؤول في الخارجية الاميركية أنه سيسمح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة.

وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء التزاما بحكم القاضي الاتحادي في مدينة سياتل الأمريكية، الذي أوقف الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب بحق المسافرين من 7 دول.

من جهتها أعلنت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة أن الوزارة ستوقف الحظر وذلك تماشيا مع حكم المحكمة الاتحادية، مضيفة أن الوزارة تنوي رفع دعوى طارئة لإيقاف حكم المحكمة بأسرع وقت ممكن.

وكان القاضي الفيدرالي في مدينة سياتل أصدر الجمعة قرارا يقضي بتعليق مؤقت لمرسوم ترامب بمنع مواطني إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال من الدخول إلى الولايات المتحدة، وإن كانوا يحملون تأشيرات دخول سارية المفعول.

ونفذ القاضي جيمس روبارت قراره، وجعله ساريا على الفور اعتبارا من يوم الجمعة 3 فبراير/شباط، وفي جميع أراضي الولايات المتحدة.

ورد ترامب على قرار القاضي الفيدرالي، من خلال حسابه في “تويتر” واصفا القرار بـ “السخيف”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

