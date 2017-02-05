تفجير إرهابي في المنامة

أفادت الداخلية البحرينية، اليوم الأحد، بوقوع تفجير إرهابي في شارع “البديع” بالعاصمة المنامة، نتج عنه تضرر بعض المركبات، دون وقوع إصابات بين المدنيين أو رجال الأمن.

وباشرت الجهات المختصة إجراءاتها لمعرفة من يقف وراء هذا العمل الإرهابي. ولم تكشف وزارة الداخلية البحرينية عن مزيد من التفاصيل بخصوص هذا الحادث.

يذكر، أن مملكة البحرين شهدت في الفترة الأخيرة عددا من الحوادث المماثلة، حيث وقعت انفجارات أو اعتداءات على رجال الأمن. وفي نهاية كانون الثاني/يناير، قتل ضابط في قوات الأمن البحرينية في طلقة نارية بمنطقة القديم في ضواحي المنامة.

وقررت نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، يوم السبت 4 شباط/فبراير، إحالة 10 أشخاص إلى المحكمة الجنائية، بتهمة تشكيل جماعة محظورة لغرض ارتكاب أعمال إرهابية في البلاد.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

