مارين لوبان تعتزم إخراج فرنسا من القيادة العسكرية للناتو

تعتزم المرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية، زعيمة حزب “الجبهة الوطنية” اليميني، مارين لوبان، إخراج فرنسا من القيادة العسكرية لحلف الناتو في حال فوزها في الانتخابات، وفقا لبرنامجها الانتخابي الذي نشر يوم السبت.

ويفترض أحد بنود البرنامج، المتكون من 144 بندا، “الانسحاب من القيادة العسكرية المشتركة للناتو لكي لا تشارك فرنسا في حروب لا تعتبر حروبها”.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم لوبان “استعادة الحدود الوطنية والانسحاب من اتفاقية شنغن”. ويتضمن برنامجها أيضا عددا من البنود المتعلقة بالمهاجرين، من بينها حظر منح الجنسية الفرنسية للأجانب الذين يدخلون أراضي فرنسا بصورة غير شرعية، وتقليص تدفق المهاجرين إلى حد 10 آلاف شخص في السنة.

وفي الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب، يتضمن البرنامج حظر المنظمات المرتبطة بالأصوليين الإسلاميين ومحاربة شبكات “الجهاديين” وتعزيز قدرات هيئات الاستخبارات فيما يخص الكوادر والتقنيات.

كما تعد لوبان بـ “استعادة السيادة الوطنية الفرنسية” في المجالات المالي والتشريعي والاقتصادي. وهي تعتزم أيضا إعادة النظر في الدستور الفرنسي، وتقليص عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

يذكر، أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستجري، يوم 23 نيسان/أبريل والثانية 7 أيار/مايو المقبل. وحسب استطلاعات الرأي، تعتبر لوبان المرشح الأوفر حظا لتصدر الجولة الأولى، لكنها ستخسر على الأرجح في الجولة الثانية أمام إيمانويل ماكرون أو فرانسوا فيون، حسب معطيات الاستطلاعات.

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