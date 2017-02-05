ممثل كفريا والفوعة في البرلمان السوري يمنح لقب السفير العالمي للسلام

بدعوة من الفيدرالية العالمية للسلام اتحاد البرلمانيين الدوليين للسلام و خلال مؤتمر دولي للسلام و المنعقد الان في عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول و بحضور أكثر من 400 برلماني من 120 دولة تم منح عضو مجلس الشعب السوري حسين راغب عن بلدتي “كفريا والفوعة” المحاصرتين باسم الاتحاد الدولي صفة (سفير عالمي للسلام) و ذلك انطلاقا من أهمية بناء السلام و احلاله في سوريا.

وقال راغب بعد منحه هذا اللقب: “على الرغم من الأهمية الدولية لهذه الصفة إلا إنني لم اجدها تكريما و تشريفا بقدر ما اعتبرها وسيلة إضافية تساعدني و زملائي في بناء السلام و محاربة الارهاب في سوريا الحبيبة”.

وأضاف راغب: “إنني اذ اهدي هذا الانجاز و الاستحقاق الى وطني الاغلى سورية و الى صانع السلام ..الجيش العربي السوري و لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الاسد”.

مضيفاً “سأبقى كما نذرت نفسي دوما مدافعا عن قضايا الوطن و قضايا شعبنا العظيم في الداخل و الخارج واتمنى تشجيعكم لي و مساندتكم لأعمالي و مهامي الجديدة”.

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