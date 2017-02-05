هذا رأي ترامب بـ”حزب الله”.. ؟!

أعلن مستشار حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط كابرييل صوما أن إدارة الرئيس الأميركي الجديد سوف تعيد النظر في الاتفاق النووي مع إيران لتعارضه مع مصالح أميركا في الشرق الأوسط مرجحا إلغاءه بالكامل، جراء سياسة طهران التوسعية في المنطقة.

وشدد صوما في حوار مع “الرياض” السعودية، على أهمية العلاقات الخليجية الأميركية، مشيرا إلى التعاون بين الطرفين في مكافحة الإرهاب، وقال صوما إنه من غير المستبعد طرح فكرة إرسال قوة حفظ سلام عربية إلى سوريا، مؤكدا أن واشنطن تفضل وجود جيوش تحترم استقلال سوريا ويرضى بها الشعب السوري.

وأكد أن “الرئيس ترامب سيعمل مع الرئيس اللبناني ميشال عون في ما يخص “حزب الله”، وعلينا أن نتذكر بأنه هناك عدة قرارات صدرت من الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتقليل من نفوذ إيران في لبنان منها سحب قوات سوريا من لبنان وفرض عقوبات على المصارف المتعاونة وسيكون هناك المزيد من القرارات التي ستنفذ، الرئيس مطلع على الوضع اللبناني ويعتبر وجود حزب الله في لبنان يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والسياسة الأميركية”، بحسب الصحيفة.

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