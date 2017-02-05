ميليشيا الجيش الحر “طلعت فاشوش”!

أعلنت ميليشيا “الجيش الحر” المنضوية في عملية “درع الفرات”، السيطرة بشكل نهائي على بلدة بزاعة، مساء أمس السبت، إلا أنها لم تفلح في الحفاظ على السيطرة الجديدة حيث انتزعها تنظيم داعش الارهابي صباح اليوم.

أفراح الحر لم تدم أكثر من ساعات قليلة ليسارع التنظيم الإرهابي وينتزع السيطرة عليها من جديد صباح اليوم الأحد.

في الوقت ذاته يتابع الجيش السوري عملياته العسكرية بعد أن انتزع العديد من القرى في محيط مدينة الباب من سيطرة التنظيم الارهابي داعش وثبت نقاطه بها حيث لم يفلح التنظيم في انتزاع السيطرة على أي موقع سيطر عليه الجيش السوري في محيط المدينة.

وتعتبر بزاعة ذات أهمية استراتيجية كونها تقع على أطراف مدينة الباب من الجهة الشرقية، كما تعتبر البوابة الجنوبية لبلدة قباسين، الخاضعة للتنظيم أيضًا.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

