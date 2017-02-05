جنبلاط: لإجراء الانتخابات بموعدها وفق هذا القانون

أكد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط أنه لا بد من إزالة أي انطباع نتيجة بعض المقالات المجرحة في صحف معينة بأن هناك خطر أو إقصاء أو تهميش على مكون من مكونات لبنان، فتاريخ لبنان مبني على الشراكة والتعدد وليس هناك أي خطر وأي خوف.

وخلال كلمة له في افتتاح مؤتمر عام الحزب “التقدمي الاشتراكي” في فندق فينيسيا، أوضح أن “اللقاء الديمقراطي” الذي تشرفت أن أرأسه ولا زلت ليس قضية عدد بل لقاء متنوع وموقف اللقاء هو الأساس، وبالأمس كنا 18 واليوم 11 وقد ننقص أو نزيد والموضوع ليس بالعدد بل بالموقف.

ولفت إلى أن بالسياسة هناك خلافات ظرفية أو طويلة، وشدد مجددا على أنه ليس هناك أي استهداف لاي مكون، وما طرح في الإعلام عن صيغ قانون الانتخاب تأتي خارج إطار اتفاق الطائف.

ودعا إلى إجراء الانتخابات في موعدها وفق قانون الستين أو الستين معدلا، وإذا لم نستطيع ذلك فالنذهب إلى تطبيق الطائف بشكل كامل أو على دفعات، قائلاً “إننا نستطيع إلغاء الطائفية مع الاحتفاظ على العرف الأساس وأن يبقى رئيس الجمهورية رئيسا مسيحياً، وعندما نلغي الطائفية ويصبح المجلس لا طائفي يصبح ممكننا درس النسبية مع العلم أن النسبية لم ترد في اتفاق الطائف وهذا ردنا على أننا لم نقدم أي صيغ أو طروحات.

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