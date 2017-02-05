روغوزين حول تمديد العقوبات الأوروبية: لا يشغل بالنا

أوضح نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، الأحد 5 فبراير/ شباط أن موسكو لا تكترث بتمديد الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد مواطنين روس.

وعلق روغوزين، على إعلان الاتحاد الأوروبي، الذي ظهر مؤخرا في وسائل الإعلام، حول نيته تمديد العقوبات المفروضة ضد مواطنين روس لمدة نصف عام آخر، بقوله” لا نكترث به”.

وكانت وكالة Bloomberg قد أعلنت في وقت سابق، استنادا لمصادرها في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يخطط في مارس/آذار المقبل، لتمديد سريان مفعول العقوبات ضد 100 من مواطني روسيا وأوكرانيا لمدة 6 أشهر أخرى.

وكتب روغوزين على حسابه في تويتر “ألا يعلم الاتحاد الأوروبي، أننا لا نكترث بهذا الأمر؟”.

يشار في هذا السياق إلى أن العلاقات الروسية مع الغرب قد ساءت على خلفية الأوضاع في أوكرانيا. ومنذ أواخر تموز/ يوليو 2014 وسعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتها ضد قطاعات اقتصادية روسية بأكملها، بعدما كان تقتصر على أشخاص وشركات محددة.

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