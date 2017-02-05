ولد الشيخ: الشعب اليمني يستحق تنازلات من جمع الأطراف

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه لن يكون هناك حل في اليمن خارج مرجعيات القرار الأممي 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

وقال ولد الشيخ، في حوار متلفز السبت 4 شباط/فبراير، إن هناك إجماعا في مجلس الأمن على مسار الحل السلمي في اليمن، مضيفا أنه سيقوم بجولة في المنطقة بهدف وضع جدول زمني لمحطات خارطة الطريق.

كما دعا المبعوث الأممي الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إلى تقديم أفكار واضحة تتعلق بالشق الأمني المرتبط بتسليم السلاح، قائلا إن الشعب اليمني يستحق تنازلات وتضحيات من الجميع.

وحول ورشة العمل الخاصة بوقف إطلاق النار التي دعا إليها، قال ولد الشيخ “إن الحكومة الشرعية أكدت استعدادها للحضور، لكننا ننتظر ردا من وفد الحوثيين والمؤتمر بخصوص حضور هذه الورشة”.

وفي سياق آخر، أفاد مبعوث الأمم المتحدة بأن قصف مقر الأمم المتحدة في منطقة ظهران السعودية تطور خطير ولا يدل على حسن النية، مشيرا إلى أن تشكيل كل من المجلس الرئاسي وحكومة الإنقاذ هو خطوة أحادية ولا تخدم الحل السياسي.

وبين المسؤول أن مشكلة النخبة السياسية اليمنية تتمثل في عدم وجود رغبة بتقديم أي تنازلات.

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