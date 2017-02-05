جعجع عقب لقائه عوده: يصعب علي الكلام !

زار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مساء أمس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده في الأشرفية.

وعقب اللقاء، قال جعجع: “أنا اليوم يصعب علي الكلام لأن هذه الزيارة ليست ككل الزيارات، لا أعرف كيف أصنفها: أهي بالدرجة الأولى زيارة روحية أم زيارة صديق لصديقه أم زيارة سياسية واجتماعية أو الى منطقة أحبها كثيرا؟ في الواقع، لكل هذه الأسباب مجتمعة تأتي الزيارة لدى سيدنا عوده”.

وتابع: “تشاورنا في أمور كثيرة وتوقفنا مطولا عند الوضع في المجتمع وفي البلد بحيث أعربنا عن ارتياحنا المشترك خلال الأشهر الأربعة الأخيرة لكل ما حصل من تقدم على مستوى وجود الدولة ومؤسساتها وإداراتها، وطبعا ما زال ينقصنا الكثير، ولكن بإذن الله طالما أن انطلاقة العهد كانت على هذا الشكل، فنحن ننتظر أن تتطور الأمور إلى الأمام”.

وأشار جعجع الى أن “الرأي كان متفقا مع المطران عوده في ما يتعلق بقانون الانتخاب لجهة وجوب أن يكون لدينا قانون انتخابي جديد”.

وختم رئيس القوات متمنيا لعودة دوام الصحة “لنبقى دائما متنعمين ببركته”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

