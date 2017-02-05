لافروف: أستانا أعطت زخماً لعملية جنيف

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تتخذ خطوات محددة لمساعدة عملية التسوية السورية في جنيف.

وقال في تصريح لمجلة نمساوية: “نحن نؤيد استئناف المفاوضات السورية — السورية برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا. ونحن كالسابق نعتقد بأن إطارها يجب أن يكون واسع التمثيل وشاملا، كما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وتابع قائلا: “نحن نتخذ خطوات محددة لمساعدة عملية جنيف، التي أعطت مفاوضات أستانا زخما إضافيا لها”.

وبشأن القيود الروسية المفروضة على الواردات من أوروبا، قال لافروف بأن القيود التي فرضتها روسيا، تعتبر إجراء نزيها اتخذ من أجل حماية الزراعة الروسية من التنافس غير النزيه من قبل المنتجين الأوروبيين.

وأوضح لافروف “قمنا بفرض العقوبات بمثابة الرد، بسبب واحد وهو بسيط جدا. وتحد العقوبات الأوروبية من قدرة مصارفنا على استقراض الأموال لتمويل الزراعة، ما يعني أن المنتجين الزراعيين من الاتحاد الأوروبي كانوا سيستفيدون من ظروف التنافس غير النزيه هذه في السوق الروسية. وكان من الضروري أن نقوم بكل شيء بشكل نزيه، لا أكثر”.

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