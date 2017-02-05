بالتفاصيل المضحكة: رضوان زيادة خرج ولم يعد!

في أول حادثة من نوعها على ما يبدو بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب بوقف دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة، منع المعارض السوري رضوان زيادة، عضو وفد المجلس الوطني السوري المعارض، من دخول الأراضي الأمريكية.

وفي التفاصيل، كان زيادة وهو الذي يعمل حالياً كمحلل في “المركز العربي” في واشنطن، قد غادر أمريكا في 23 كانون الثاني في زيارة إلى تركيا قبل أن يوقع ترامب قراره، وفي موعد عودته إلى أمريكا مُنع من الصعود إلى الطائرة المتجهة إلى هناك، وبعد الانتظار تم تحويله إلى مطار فرانكفورت حيث أوقفته الشرطة الألمانية في المطار وانتظر لساعات أيضاً قبل أن يُسمح له بالمغادرة على متن رحلة تابعة للخطوط التركية بعد أن تم التحقق من أوراقه، ثم توجه إلى دالاس حيث كان ينتظره المحامي وأشخاص آخرون.

وقال زيادة، لدى وصوله أول أمس الأحد، إنه أحصى نحو 108 أشخاص من الذين منعوا من الصعود إلى الطائرة المغادرة إلى الولايات المتحدة، ومعظمهم من اليمن والعراق.

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