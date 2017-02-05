“المردة”: قادرون أن نتماهى مع أي قانون

قال مسؤول الإعلام في “تيار المردة” المحامي سليمان فرنجية أن أي قانون يُطرح لا نعتبر أنه يلغينا من حيث المبدأ لكن كوننا حالة سياسية فنعطي رأينا بطرح شامل، مشددا على أن “أي قانون لا يلغينا ونحن قادرون أن نتماهى مع أي قانون”.

فرنجية وفي حديث إذاعي، أوضح أن قانون وزير الخارجية جبران باسيل أطلعنا أن المعيار غير موحد أي أنه قانون وُضع رأفة بنتيجة معينة، واعتبرنا أنه غير عادل ومرفوض ويؤدي إلى اختلال بالمجلس النيابي.

وأضاف أنه “إذا هناك تعددية بالمجلس نكون أمام واقع سياسي مهم وتحالفات مهمة على مستوى إدارة الدولة وكل المشاكل من هدر وفساد تحل تلقائيا، وللوصول إلى هذه الحالة يجب أن نذهب إلى تعددية في قانون عادل”.

وأشار إلى “أننا كمسيحيين نؤمن بالتعددية وكـ”تيار مردة” نريد تمثيل المجتمع المدني، لافتا إلى “أننا لسنا من الناس الذين يطرحون بروباغاندا ونرى أن هناك تناقض بالخطاب الواحد بالحزب الواحد”، موضحا أن رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية ليس مستعد لمجاملة الناس”.

وأكد أنه “بمكان ما لدينا قواسم مشتركة مع كل الناس وطموحينا ان نقوم بتحالفات مع القوى السياسية ولا نؤمن بالالغاء”.

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