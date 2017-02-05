كنعان: جنبلاط خرج من الضبابية

أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان أن التفسير البسيط للفراغ هو عدم حصول انتخابات، أما التفسير الأعمق فهو أننا بفراغ منذ عقود نتيجة عدم انبثاق السلطة وفق للدستور والميثاق، والتمديد هو فراغ لأنه تمديد لحالة الهريان واللاديموقراطية.

وأوضح أن ما يقوله الرئيس ميشال عون واضح وهو عدم القبول بالتمديد المباشر أو المقنع الناجم عن قوانين انتخاب لا تؤمن المناصفة والشراكة، ولا يكفي إضاعة الوقت لإرضاء الناس بصيغ ومشاريع والهروب من المسؤولية عند ساعة الحسم، وذكر أنه للمرة الأولى منذ الطائف إلى اليوم يتم اتخاذ هكذا موقف.

وشدد على أن موقف رئيس الجمهورية قوة دفع لاقرار قانون انتخاب جديد، وسأل “هل قانون الستين الحالي يمثل الدستور والطائف؟.

ولفت كنعان في حديث تلفزيوني، إلى أن المطلوب إنهاء الجدل البيزنطي والذهاب إلى معايير واضحة تحترم الميثاق وتحافظ على استقرار المؤسسات، ومن يعرف رئيس الجمهورية يعلم انه مصمم للذهاب حتى النهاية في أي موقف يتخذه، وهو استطاع بموقفه ان يحرك بجدّية المياه الراكدة على صعيد قانون الانتخاب للذهاب نحو الحسم، ولفت إلى أن النائب وليد جنبلاط خرج من الضبابية وحدد سقفه وهو قانون الستين معدّلا.

وأوضح أن التمثيل على مستوى الحكومة تصحح بعد وصول رئيس ميثاقي وهذا التصحيح يجب أن يشمل المجلس النيابي، والرئيس عون ليس عاجزا ولديه من الأوراق والإمكانات والحيثية للدفع نحو احترام الدستور وبت ملفات مصيرية يتوق اليها الشعب، ومن المرجح الوصول الى اتفاق على قانون الانتخاب فتعدّل معه المهل ولو لم تتم دعوة الهيئات الناخبة في 21 شباط، ولفت الى ان المواقف من قانون الانتخاب تتدرج والسعي لحلحلة العقد وإمكان الوصول الى قانون جديد واردة، والعمل جدّي لاقرار قانون جديد على رغم الصعوبات وذاهبون كتيار سياسي مع القوات والكتائب والمتفاهمون معهم حتى النهاية وإذا اصطدمت المساعي بموقف اعتراضي على قانون جديد فموقف رئيس الجمهورية سيكون سقفاً لتحرك العديد من الكتل وقد نصل الى ازمة وبعدها انفراج.

وأكد أن لبنان لا يعيش إلا بالشراكة وعدالة التمثيل وتطبيق الدستور بمكيال لا مكيالين.

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