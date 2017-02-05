حالة الطقس ليوم غد الإثنين

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا مع استقرار درجات الحرارة، كما يحتمل تكون طبقات خفيفة من الجليد في بعض المناطق الداخلية فجرا وصباحا. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأربعاء.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة. الإثنين: غائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة، كما يحتمل تكون طبقات خفيفة من الجليد في بعض المناطق الداخلية فجرا وصباحا.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح في المناطق الجنوبية ليلاً.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 17 درجة، فوق الجبال من 3 الى 10 درجات، في الداخل من صفر الى 13 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الإنقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 60 %.

– حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 17درجة.

– الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,32 ساعة غروب الشمس: 17,12 .

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