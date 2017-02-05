البارزاني: بحثنا مسألة الانفصال مع التحالف الوطني “دون خجل”

أكد سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، الأحد 5 فبراير/شباط، أنه بحث مسألة انفصال إقليم كردستان مع وفد التحالف الوطني العراقي “بدون خجل”.

ولفت إلى أن التحالف الوطني استمع بشكل جيد على عكس اللقاءات السابقة.

وقال ميراني، في تصريح صحفي عقب اجتماع الأطراف السياسية الكردستانية مع وفد التحالف الوطني، “إن الاجتماعات مع التحالف الكردستاني توصلت إلى اتفاق بتشكيل لجان سياسية وحكومية لإجراء مباحثات مع التحالف الوطني”، مبينا أنه تم بحث موضوع الاستقلال خلال الاجتماع.

وأضاف سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني أنها بداية جيدة.

وتابع “سنحاول ضم حركة التغيير أيضا إلى الوفد المشترك لإجراء مباحثات مع بغداد”، مشيرا إلى أن هذه المفاوضات بحاجة إلى نفس طويل.

من جهته، دعا رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، السبت 4 فبراير/شباط، إلى مشروع “جامع ومطمئن” يحفظ حقوق الجميع لتجاوز تحديات مرحلة ما بعد “داعش”.

يذكر أن الحكيم زار، السبت، محافظة أربيل على رأس وفد من التحالف الوطني.

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