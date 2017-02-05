انفجار ليلي يهز أوتستراد جبلة بانياس

أفادت مصادر ميدانية بحدوث انفجار على أوتستراد جبلة بانياس بالقرب من مفرق قرية العيدية ليل أمس، استهدف ناقلة عسكرية روسية كانت تقل عددا من الجنود الروس.

مصدر خاص نفى للحدث نيوز ماتناقلته تنسيقيات المسلحين عن انفجار ضخم لمجموعة من الجنود الروس بالقرب من جسر القرداحة على أوتستراد جبلة اللاذقية مؤكداً أن الانفجار حصل على أوتستراد جبلة بانياس بالقرب من مفرق قرية العيدية.

وقال المصدر أن عطل فني أدى إلى اشتعال النيران داخلها أدى لاشتعال خزان الوقود وجزأ من الذخيرة التي تحملها ما أدى لانفجارها دون حدوث أي إصابات تذكر.

المصدر-الحدث نيوز

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