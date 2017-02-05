الاستحقاقات في لبنان تتم بربع الساعة الأخير

أعلن النائب ميشال موسى أن “الاستحقاقات في لبنان تتم في ربع الساعة الأخير”، موضحاً أن “هناك مساحة مشتركة في بعض القوانين المطروحة”.

موسى وفي حديث إلى برنامج “لقاء الأحد” عبر “صوت لبنان 93,3” أوضح أن “شرط التمديد التقني يجب أن يكون بعد الاتفاق على قانون انتخابي جديد وإلا فلا تمديد”، معتبرا أن “كلام رئيس الجمهورية الأخير ليس تهديدا بل دعوة الى الأفرقاء كافة للاسراع في التوافق على قانون جديد”، مشددا على أن “العماد ميشال عون هو حامي الدستور ولن يقدم على خطوة مجهولة أو خطرة”.

وأكد أن “القانون المختلط، وما يعرف بقانون ميقاتي، يمكن أن يشكلا أساسا وقاعدة للبحث في قانون الانتخاب”، لافتا إلى أن “المهل تداهم الجميع والمطلوب الاتفاق سريعا على قانون جديد”.

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