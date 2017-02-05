لهذا السبب زادت حدة مواقف جنبلاط.. ؟!

أعلن النائب باسم الشاب أن “الزخم الذي أتى بالعماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية ومن بعده تشكيل الحكومة والانتهاء من بيانها الوزاري بسرعة قياسية، سينسحب على قانون الانتخاب”، مبيناً أن “الأجواء ايجابية، وهناك حوالى أسبوعين قبل دعوة الهيئات الناخبة”.

الشاب وفي حديث إلى برنامج “لقاء الأحد” عبر “صوت لبنان” قال: “إن القانون الجديد الذي سيتم الاتفاق عليه سيكون مختلطا بين النظامين الأكثري والنسبي”، مشددا على أن “أحدا لن يقبل بالفراغ في مجلس النواب”.

وتوقع أن “يتم تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة لشهرين أو ثلاثة للتحضير للقانون الجديد، الذي سيراعي خصوصية جميع الأفرقاء”، رافضا مقولة إن “طرفا يحاول الاستئثار بالقرار أو إلغاء طرف آخر من خلال القانون الانتخابي الجديد”.

وأوضح الشاب أن “تحالف تيار المستقبل مع التيار الوطني الحر، أهم بكثير من خسارة بعض المقاعد النيابية هنا وهناك”، مبينا أن “مرحلة قانون الانتخاب ستمر بسلام بين الرئيسين عون والحريري وستشهد المرحلة المقبلة خلط أوراق وتحالفات جديدة في أكثر من منطقة”.

وأشار إلى أن “حدة مواقف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط زادت بعدما تبين له بأن هناك اتفاقا حول قانون الانتخاب”، معتبرا أن “كلام رئيس الجمهورية عن الفراغ هو لحض الأفرقاء لعدم الوصول الى هذا الفراغ”.

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