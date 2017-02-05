أبو فاضل: “الطائف” مصيبة

أكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل أن “اتفاق الطائف مصيبة على البلد”، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري رجل وطني وهو من الداعمين لرئيس “اللقاء الديمقراطي” وليد جنبلاط .

أبو فاضل وفي حديث تلفزيوني، قال “إنه إذا ما لم يتفقوا مع وزير الداخلية نهاد المشنوق على دعوة الهيئات في 20 شباط سيكون هناك إشكال بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون”، مضيفاً “إنني لا اعقد الامور لكن هي تتجه الى هذا الوضع، وأقول أن هناك تمديد لأن مصحلة الحريري و”الاشتراكي” و”القوات اللبنانية” بقانون الستين ومصلحة 8 آذار أي حزب “البعث” و”حركة أمل” و”حزب الله” و”السوري القومي الاجتماعي” بالنسبية لانهم يأخذون نواب على مستوى كل لبنان”.

وأشار إلى أن “واقعنا بدأ يتغير والتسوية التي أتت بالرئيس عون وأدت إلى تشكيل الحكومة توقفت هنا”، مؤكدا أن “الحريري لن يوافق على النسبية”.

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