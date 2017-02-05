كيف علقت الدفاع الروسية على أنباء مقتل عسكريين روس في سوريا

نفت وزارة الدفاع الروسية الأحد 5 شباط/فبراير معلومات تناقلتها وسائل إعلام حول مقتل 5 عسكريين روس على الطريق الواصل بيم مدينتي بانياس وجبلة.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن وكالة الإعلام الألمانية نبأ مصرع خمسة جنود روس بانفجار سيارتهم وفي رواية أخرى مدرعتهم على طريق طرطوس اللاذقية مساء السبت.

وحسب “د ب أ” قالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية إن سيارة عسكرية روسية تحمل ذخيرة انفجرت في العاشرة من مساء السبت على طريق عام جبلة بانياس على الساحل السوري ما أدى إلى مقتل خمسة عناصر كانوا على متنها.

وأفادت الوكالة أن الحادث يعتبر الأول من نوعه.

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