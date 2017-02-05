طائرة تيريزا ماي تحت رقابة الإرهابيين

استمر جهاز الإرسال والاستقبال ( transponder ) في طائرة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ولسبب مجهول بإرسال معلومات ليس فقط إلى مراكز مراقبة الطيران الأرضية بل وإلى ىشبكة الإنترنت.

وسمح هذا الخطأ لجميع رواد الإنترنت بمن فيهم الموالون للجماعات الإرهابية بمتابعة تحركات طائرة رئيسة الحكومة تيريزا ماي .

حول ذلك كتبت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية وذكرت أن أي شخص كان يمكنه عن طريق الإنترنت الحصول وبكل سهولة على المعلومات المتعلقة بسرعة الطائرة ومدى ارتفاعها ومكان تواجدها في هذه اللحظة أو تلك.

وأعلن كريس فيليبس الرئيس السابق لمديرية مكافحة الإرهاب الوطنية البريطانية في حديث للصحيفة أن هذه الطريقة تعد الأنسب والأمثل لحصول الإرهابيين على المعلومات المتعلقة بتحركات الشخصيات الرسمية الأولى. وشدد على ضرورة أن يكون جهاز transponder مغلقا عند تحليق الطائرات التي تقل شخصيات رسمية مهمة.

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