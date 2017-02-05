(PYD) يعتقل قيادات في إدارته الذاتية!

شنت مجموعات مسلحة تابعة لحزب “حزب الاتحاد الديمقراطي” (PYD)، يوم السبت، حملة اعتقالات طالت بعض القيادات العسكرية في ميليشيا “وحدات حماية الشعب” وعددا من المسؤولين بينهم امرأة ضمن ما تسمى “دور الشعب” في مدن وبلدات الحسكة.

وأكدت مصادر موثوقة لأحد المواقع المعارضة تنفيذ قوة من الاستخبارات العسكرية ووحدات الانضباط العسكري التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، حملة اعتقالات طالت مجموعة من القيادات بتهم “فساد” بينهم “لاوند حسكة”، مشيرة إلى أن “لاوند” كان له دور بحصار مكتب حزب “يكيتي” في مدينة “الدرباسية” بتاريخ 3/1/2013، وأطلق النار من مسدس على مجموعة من أعضاء أحزاب “المجلس الوطني الكردي” في المكتب.

وأوضح أحد نشطاء الميليشيات المسلحة أن الاعتقالات طالت عددا من المحسوبين على إدارة “الاتحاد الديمقراطي” في قريتي “ﺍﻟﺤﻨﻮﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ” ﻭ”ﺧﺮﺑﺔ ﻣﻮﺳﻰ” جنوب بلدة “تل حميس” بريف القامشلي.

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