ماهي آخر التطورات الميدانية السورية؟

سيطرت قوات الجيش السوري بالتعاون مع القوى الرديفة على منطقة المجبل الواقعة على بعد حوالي ١ كم عن حقل حيان للغاز بريف حمص الشرقي .

بينما استهدفت المدفعية السورية مواقع مسلحي تنظيم “داعش” في محيط مدينة تدمر و منطقة البيارات بريف حمص الشرقي.

وفي ريف حلب لقي 5 أشخاص حتفهم بانفجار لغم أرضي أثناء محاولتهم الخروج من مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم داعش في ريف حلب الشمالي الشرقي.