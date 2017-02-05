ماهي آخر التطورات الميدانية السورية؟

سيطرت قوات الجيش السوري بالتعاون مع القوى الرديفة على منطقة المجبل الواقعة على بعد حوالي ١ كم عن حقل حيان للغاز بريف حمص الشرقي .
بينما استهدفت المدفعية السورية مواقع مسلحي تنظيم “داعش” في محيط مدينة تدمر و منطقة البيارات بريف حمص الشرقي.
وفي ريف حلب لقي 5 أشخاص حتفهم بانفجار لغم أرضي أثناء محاولتهم الخروج من مدينة الباب التي يسيطر عليها تنظيم داعش في ريف حلب الشمالي الشرقي.
وتبدو الأوضاع أفضل في ريف حمص حيث تم تسوية اوضاع ١٠٥ مطلوبين من احياء حمص و مناطق الرستن وتلبيسة والدار الكبيرة بريفها الشمالي بعد تسليم اسلحتهم وتعهدهم بعدم العودة لحمل السلاح والمساس بأمن سورية مستقبلاً.
وتحدثت مصادر إعلامية عن إصابة مراسل الإخبارية السورية في ديرالزور أحمد الحمدوش جراء استهداف تنظيم داعش لفريق الإخبارية أثناء تغطية سير المعارك في المدينة.
إلى ذلك تحدثت تنسيقيات المسلحين عن وقوع اشتباكات بين مسلحي تنظيم داعش و”هيئة تحرير الشام ” لدى محاولة التنظيم التسلل باتجاه مواقع “تحرير الشام” في شارع 30 وال 15في مخيم اليرموك جنوب دمشق، وقد استخدمت خلال الاشتباكات الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية.
كما أكدت تنسيقيات أخرى دخول آليات وعناصر من الجيش التركي من عدة محاور قرب مدينة اعزاز الحدودية مع تركيا والتوجه نحو بلدة “كلجبرين” في ريف حلب الشمالي.
وتواصلت الاشتباكات العنيفة بين “قوات سوريا الديمقراطية” وتنظيم داعش عند أطراف قرية “الكالطة” في ريف الرقة الشمالي بالتزامن مع استهداف طائرات “التحالف الدولي” للقرية بعدة غارات جوية.