هل رفض ترامب استقبال العبادي؟

نفت السفارة الأميركية لدى بغداد، اليوم الأحد، صحة أنباء ترددت حول رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب استقبال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، واعتبرته “كلاما عار عن الصحة”.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسفارة الأميركية، في بيان اليوم، إن “ما تناقلته بعض وسائل الإعلام أخيرا حول إبلاغ السفير الأميركي دوغلاس سيليمان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم استقباله، هي أخبار غير صحيحة”.

وأضاف أن الجانبين ناقشا خلال اجتماعهما الذي عقد، في وقت سابق، الإنجازات التي حققتها القوات الأمنية في حربها ضد الإرهاب في الموصل، إضافة إلى استمرار الدعم الأميركي للعراق”.

يذكر أن اتصالا هاتفيا جرى بين العبادي وترامب في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأعرب رئيس الوزراء حيدر العبادي، خلال الاتصال، عن رغبة العراق بتوسيع آفاق العلاقة بين بغداد وواشنطن، وفيما وجه ترامب دعوة للعبادي لزيارة الولايات المتحدة ولقائه “قريبا”، وعد بتقديم “دعم قوي وراسخ” للعراق.

وذكر بيان للسفارة الامريكية في بغداد، اليوم الأحد، أنه “تماشياً مع قرار المحكمة الاتحادية الأميركية الذي يقضي بمنع الحكومة الأميركية من فرض بعض أحكام الأمر التنفيذي رقم 13769، يمكن الآن للمواطنين العراقيين، الذين يملكون تأشيرات صالحة ولم يتم إلغاءها، السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية”.

كما وأعلنت السفارة الأميركية في بغداد عن السماح للعراقيين الحاصلين على تأشيرات صالحة للسفر ولم يتم إلغاؤها، الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأضافت السفارة “أنها ستقدم المزيد من التحديثات بخصوص الموضوع حالما تتوفر معلومات جديدة”.

وأصدرت محكمة سياتل بولاية واشنطن، يوم الجمعة الماضي، قرارا يقضي بإيقاف العمل المؤقت بقرار ترامب التنفيذي المتعلق بتعليق الهجرة للاجئين والزائرين من 7 دول ذات غالبية مسلمة، هي إيران وسوريا والعراق والسودان وليبيا واليمن والصومال.

وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم أثار ردود أفعال سلبية كثيرة، سواء في الولايات المتحدة أو خارجها. ويعتزم أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي طرح مشروع قانون يعطل المرسوم. كما اعتبر المدعون العامون في 15 ولاية أميركية مرسوم ترامب “غير شرعي”.

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