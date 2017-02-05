أغنام الحسكة على حساب الأمم المتحدة

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNPD›› بتوزيع دفعة جديدة من الأغنام على سكان ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقالت مصادر إن قرابة 523 رأساً من الأغنام تم توزيعها في ريف الحسكة الجنوبي وأرياف تل براك وتل كوجر / اليعربية وتل تمر بحسب المعلومات التي حصلنا عليها.

وأضافت المصادر أن تلك المساعدات خصصت للأسر المحتاجة والتي فقدت مواشيها أثناء المعارك الأخيرة مع تنظيم داعش في تلك المناطق، وأن مكتب الأمم المتحدة في مدينة القامشلي يقوم بتوزيع المساعدات على سكان محافظة الحسكة شمال شرقي سويا، ممن سجلوا أسمائهم لدى مكاتبه في المدينة.

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‹UNPD› قد وزع الأسبوع الماضي مئتين وخمسين رأساً من الأغنام في ريف مدينة الحسكة وبالتعاون مع جمعيات خيرية في المنطقة.

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