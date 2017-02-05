زعيتر: الستين بات جثة هامدة

أكد وزير الزراعة غازي زعيتر أن قانون الستين للانتخابات النيابية بات جثة هامدة لا يمكن إعاة الروح إليها.

وفي كلمة له أمام زواره في مكتبه ببعلبك، أضاف:”نحن والجميع نريد قانون عادل يمثل الجميع في المجلس النيابي، واليوم هناك حوارت ولقاءات ثنائية وثلاثية ورباعية حول هذا الموضوع لكن المشكلة كل فريق يحاول او يفسر ماذا سيحقق من عدد نواب في المجلس النيابي تمثله”.

ورأى زعيتر أنه لم يعد هناك أي مشروع افضل سوى طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري، لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية, ولكن طالما أنه هناك استحالة من اعتماده في الفترة المتبقية يمكن أن نعود إلى الدائرة الكبرى واعتماد المحافظة او الدوائر الموسعة على أساس النسبية، أما ما يتم تداوله قطع قطع ونقل مقعد من هنا واخر من هناك هذا غير منطقي وعادل يجب ان ناخذ مصالح اللبنانيين جمعيا لا مصالح مجموعات او قوى سياسية معينة وهذه الطروحات لا تتلاقى مع بعضها البعض لذا المطلوب تكثيف الجهود لانتاج قانون منصف وعادل للجميع.

وحول الدعوة غدا للاعتصامات وقطع الطرقات في كل لبنان للمطالبة بالعفو العام، قال: “كل دول العالم كل فترة زمنية وبناء لدراسات وظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية تصدر قانون عفو عام اما في لبنان الموضوع يمكن ان لا يطال كل الجرائم فهناك جرائم تصنف جنائية لا يمكن العفو عنها، اما ما يتم الدعوة اليه بقطع الطرقات فهذا امر يضر بمصالح المواطنين والبلد ولا يوصل الى نتيجة مرجوة, بالتفاهم والحوار والمنطق والعقل والاصول القانونية نصل الى المطلوب”.

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