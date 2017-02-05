“قوات سوريا الديمقراطية” تستعرض مدرعاتها الأمريكية

قامت مايسمى ب”قوات سوريا الديمقراطية ” في مقطع فيديو باستعراض المدرعات الأمريكية التي تسلمتها من الولايات المتحدة.

هذا وقد كانت “قوات سوريا الديمقراطية” قد أعلنت الثلاثاء الماضي أنها حصلت للمرة الأولى على مدرعات أمريكية، لافتة إلى أنها تلقت وعودا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمزيد من الدعم، في إطار قتالها المستمر لـ”داعش”.

وحيث أكد المتحدث العسكري الأمريكي، الكولونيل جون دوريان، تسليم واشنطن للمرة الأولى مدرعات من نوع “إس يو في” إلى الفصائل العربية في “قوات سوريا الديمقراطية”.

تجدر الإشارة إلى أن التسليم جرى استنادا إلى أذونات من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

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