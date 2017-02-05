مصدر ميداني: سقوط عدد من قذائف الهاون وقذائف المَدافع المباشرة عند أطراف بلدة الفوعة المحاصرة في ريف إدلب الشمالي مصدرها مواقع المجموعات المسلحة من ناحيتي بنش والصواغية المجاورتين.

5 فبراير, 2017 - 3:38 مساءً
5 فبراير, 2017
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