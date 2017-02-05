محافظة ريف دمشق: إعادة فتح خط الغاز في منطقة جيرود بجهود الجهات المختصة وأبناء جيرود والرحيبة الشرفاء

5 فبراير, 2017 - 3:52 مساءً
5 فبراير, 2017
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