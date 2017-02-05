رصد:”قوات سوريا الديمقراطية” سيطرت على قريتي “أبو نتالي، وهادي” ومزرعة “دوغان” في ريفي الرقة الشمالي والشمالي الشرقي ضمن المرحلة الثالثة من عملية “غضب الفرات” ضدّ تنظيم “داعش”.

5 فبراير, 2017 - 3:53 مساءً
5 فبراير, 2017
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