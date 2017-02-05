“قوات سوريا الديمقراطية” تبدأ بعزل الرقة

أعلن المكتب الاعلامي لما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية” اليوم الأحد على قريتين في الريف الشرقي لمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا، في إطار المرحلة الثالثة من حملة ‹غضب الفرات› والهادفة إلى عزل الرقة وطرد عناصر تنظيم “داعش”

حيث نقلت مواقع كردية بأن «قوات غضب الفرات أحكمت سيطرتها على قريتي هادي وأبو ناتالي شرقي مدينة الرقة، وذلك عقب اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم “داعش”، سقط على إثرها قتلى في صفوف التنظيم».

كما ذكرت تلك المواقع بأن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قصفت عشرات المواقع والأهداف لتنظيم داعش في ريفي الرقة الشمالي والشرقي، وذلك في خطوة لافساح المجال أمام تقدم قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة بحسب تلك المواقع

هذا وقد كانت “قوات سوريا الديمقراطية” قد أعلنت المرحلة الثالثة مما تسميه حملة ‹غضب الفرات›، أمس السبت، والهادفة إلى السيطرة على الريف الشرقي لمدينة الرقة شمال شرقي سوريا، وأكدت أنها ستكمل عملية عزل مدينة الرقة ومحاصرة تنظيم الدولة الإسلامية داخلها.

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