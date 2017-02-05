انهيارات ثلجية تودي بحياة الأفغانيين

لقي 38 أفغانيا مصرعهم خلال الثلاثة الأيام الأخيرة، بانهيارات ثلجية بسبب تساقط كثيف للثلوج استمر لأيام، حسبما أفادت السلطات الأفغانية 5 فبراير/شباط.

ووفقا للناطق باسم إدارة الكوارث الأفغانية، عمر محمدي، فإن الثلوج انهمرت بكثافة في 22 ولاية من البلاد أدت إلى تدمير 20 منزلا، حسبما أفادت وكالة “أسوشيتد برس”.

وفي بادخشان لقي 18 شخصا مصرعهم بينهم ثلاث نساء وطفلان، جراء الانهيارات الثلجية التي دمرت منازلهم في ثلاث مناطق من الولاية ليلتي الجمعة والسبت، حسبما أفاد لوكالة “فرانس برس” المتحدث باسم الولاية، ناويد فروتان.

وقال فروتان: “عشرات الأشخاص ما زالوا عالقين ونحاول تقديم المساعدة لهم”، موضحا أن الطرق مغلقة بالكامل من جراء الثلوج في منطقتين على الأقل في الولاية.

ونقلت وكالة “تاس” عن “أسوشيتد برس” قولها إن عددا من الطرق الرئيسة في البلاد أغلقت بسبب الانهيارات، وعلى وجه الخصوص الطريق الواصلة بين العاصمة كابل وقندهار، حيث تقطعت السبل بنحو 250 سيارة وحافلة. وتعمل قوات الجيش والشرطة في المكان.

وأدت درجات الحرارة المتدنية خلال الأيام الأخيرة إلى وفاة شخصين وحوالى 100 رأس من الماشية في ولاية بادغيس الغربية.

وتعتبر الانهيارات الثلجية القاتلة في أفغانستان أمرا شائعا خلال فصل الشتاء لوجود الجبال العالية التي تحدها جبال هندو-كوش في الشمال الشرقي، وغالبا ما يؤدي نقص المعدات الملائمة إلى عرقلة عمليات الإغاثة.

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