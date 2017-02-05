تسوية أوضاع 105 أشخاص من حمص وريفها بموجب مرسوم العفو رقم 15 لعام 2016 بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة

5 فبراير, 2017 - 4:23 مساءً
5 فبراير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل