قاسم هاشم: الفرصة ما زالت مؤاتية لإنجاز قانون انتخاب

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم، بعد لقائه فاعليات في شبعا، ان “الفرصة ما زالت مؤاتية لإنجاز قانون انتخاب، خصوصا اذا توفرت الارادة الوطنية لدى القوى السياسية، ورؤية وطنية جامعة بعيدا عن سياسة الالغاء والاقصاء والاستئثار. فالوصول الى القانون المطلوب ضروري للبدء بمسيرة تطوير النظام السياسي، لأن اساس البناء الوطني السليم لنظام سياسي عادل ينطلق من قانون الانتخاب، وقانون الانتخاب الذي يؤمن التمثيل الصحيح والعادل لا يكون الا باعتماد النسبية ولبنان دائرة واحدة، والى ان نصل الى تلك اللحظة لا بد من التفتيش عن المشترك بين المكونات الوطنية كافة”.

وقال: “ندرك منذ البداية في كتلة التنمية والتحرير الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، ولهذا كنا نتعاطى مع المحطات والاستحقاق الوطني انسجاما مع المبادئ والثوابت التي نؤمن بها، فكانت مواقف وطنية للكتلة وللرئيس نبيه بري بشكل خاص، يشهد لها الجميع في حفظ الوطن ومؤسساته. ومن هنا كانت اقتراحاتنا ككتلة في ما يتعلق بقانون الانتخاب، لتؤكد سياسة الانفتاح والمرونة وملاقاة كل الافكار والطروحات والنقاش حولها، لقناعتنا ان التوافق هو اساس لحل الخلافات والاشكاليات حول اي قضية كانت”.

وطالب الحكومة ب”ضرورة الاسراع بانجاز مشروع الموازنة وايلاء مطالب اللبنانيين الحياتية الاولوية، والعمل على الايفاء بالوعود التي اطلقتها الحكومة لأن الثقة الحقيقية هي ثقة الناس بحكومتهم ودولتهم”.

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