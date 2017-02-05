وصول رعاة وقف إطلاق النار في سوريا إلى كازخستان

أعلنت كازاخستان عن بدء توافد ممثلي الدول المشاركة في اجتماعات أستانا حول سوريا المزمعة الاثنين 6 فبراير/شباط، دون الإشارة إلى هوية الوفود التي وصلت حتى الآن.

وذكر أنور جيناكوف، رئيس الدائرة الصحفية لدى وزارة الخارجية الكازاخستانية، أنه من المنتظر في أستانا اجتماع أعضاء فريق العمل المشترك الذي يضم ممثلين عن رعاة وقف إطلاق النار الثلاثة في سوريا، والمعلن في الـ29 من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وسبق لوزارة الخارجية الكازاخستانية وأعلنت الخميس 2 فبراير/شباط عن التحضير لمباحثات روسية تركية إيرانية في أستانا في الـ6 من الشهر الجاري، للوقوف على سبل تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا.

يشار إلى أن جولة أستانا الأولى من مفاوضات السوريين والتي عقدت مؤخرا، كانت قد أكدت على ضرورة صمود وقف إطلاق النار في سوريا، ومهدت لمفاوضات لاحقة تلتئم برعاية أممية في جنيف، في الثامن من فبراير/شباط الجاري، إلا أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أعلن إرجاء اجتماع جنيف هذا حتى الـ20 من نفس الشهر بما يخدم تعزيز وقف إطلاق النار، ومنح المعارضة السورية المزيد من الوقت لحشد جبهة موحدة تمثلها إلى المفاوضات مع الحكومة.

وتعود مبادرة أستانا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث حظيت بدعم وترحيب الرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان والكازاخستاني، نورسلطان نزاربايف وخلصت إلى الإعلان عن مفاوضات سورية سورية برعاية روسية تركية إيرانية تسبق العودة إلى مفاوضات جنيف ومقرراتها للتسوية في سوريا.

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