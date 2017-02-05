حسون: سوريا ماضية في طريقها نحو الانتصار

ودعا المفتي حسون الحكومات الأوروبية إلى “الوقوف إلى جانب سورية ودعمها في محاربة الإرهاب”، مبينا أن “المتطرفين الموجودين في البلدان الأوروبية قنابل موقوتة وخلايا نائمة ستتحرك في أي وقت وتقوم بأعمال إرهابية”.

ولفت المفتي حسون إلى أن “سوريا كانت وستبقى دولة علمانية ديمقراطية موحدة”، مشددا على أن “العلمانية لا تعني محاربة الدين وأن الأنبياء لم يأتوا لتأسيس دول دينية بل لخدمة الإنسان”.