اعتقالات تطال رعايا أجانب في تركيا

أوقفت قوات الأمن التركية 60 شخصاً معظهم من الأجانب في العاصمة التركية أنقرة اليوم الأحد، للاشتباه في صلتهم بتنظيم “داعش” وذلك ضمن عملية أمنية لملاحقة عناصر التنظيم على الأراضي التركية.

أفادت مصادر أمنية تركية اليوم الأحد «إن العملية نفذتها فرق مكافحة الإرهاب والاستخبارات التابعة لمديرية أمن العاصمة، واستهدفت عدة عناوين في أربعة أحياء بالمدينة، وتم إجراء الكشف الطبي على الموقوفين ومن ثم نقلهم إلى مديرية أمن أنقرة للتحقيق معهم».

يذكر أن تركيا شهدت خلال العامين الماضيين سلسلة من التفجيرات الانتحارية والهجمات المسلحة أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين.

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