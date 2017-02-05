لماذا أوقفت قوات الحشد الشعبي عملياتها في سوريا؟

كشف أحد قادة الحشد الشعبي عن أسباب إيقاف تقدم قوات الحشد باتجاه الحدود السورية العراقية.

وقال هادي العامري، أحد قادة الحشد الشعبي لوسائل إعلام عراقية: “إن قوات الحشد الشعبي أوقفت عملياتها باتجاه الحدود السورية العراقية من أجل حسم معركة المنطقة الواقعة بين الموصل وقضاء تلعفر (غربا) بالتنسيق مع العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة”.

وأضاف العامري ” أن قوات الحشد ستتقدم باتجاه الحدود السورية بعد اكتمال تطهير المنطقة المحصورة بين الجانب الأيمن (للموصل) وتلعفر”.

كما نوه إلى أن القوات العراقية لن تتمكن من تطهير الفلوجة بشكل كامل حتى تحرر الرمادي وقطع طريق الإمداد بين المنطقتين.

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