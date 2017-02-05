مرشحة مصر لليونسكو : هذا مايعجبني في روسيا

أعلنت السيدة مشيرة خطاب مرشحة مصر لمنصب مدير عام اليونسكو إن مستوى التفاعل والتعايش لمختلف الأديان في روسيا ترك لديها انطباعا عميقا، مضيفة أن هناك انسجاما واحتراما بين الأديان.

وذكرت خطاب في حديث مع قناة “روسيا 24” “يعجبني في روسيا شيء معين وهو أن الناس من مختلف الأديان قادرون على العيش معا بوئام، وقد أدهشني ذلك بشكل كبير. هذا هو ما نريد أن نراه في التفاعل بين الأديان.. أنا أرى الانسجام وأرى الاحترام، وهو شيء رائع جدا”.

وأعربت خطاب على سعادتها بزيارة روسيا، وقالت:” روسيا هي البلد الذي أحبه.. لديكم تاريخ عريق، وثقافة غنية، أقصد هنا أن موسكو هي متحف مفتوح”.

وأكد مرشحة مصر لمنصب مدير عام اليونسكو أن مصر تمكنت “خلال عقود عديدة” من توطيد وتوسيع علاقاتها مع روسيا.

يذكر أن مديرة عامة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الحالية إيرينا بوكوفا تشغل هذا المنصب لولاية ثانية وينتهي تفويضها هذا العام.

وستجرى الانتخابات في الدورة الـ40 للمؤتمر العام للمنظمة في خريف العام الجاري. وحتى الآن، طرح رسميا أربعة مرشحين من فيتنام ومصر وقطر ولبنان. وسيتم نشر قائمة المرشحين النهائية في 1 أبريل/نيسان المقبل

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

