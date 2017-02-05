وهاب: رئيس الجمهوريه لا يمكن رشوته

شدد رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب على ان “اليوم هناك رئيس جمهورية لن يقبل إلا بقانون عادل للإنتخابات لا يمكن رشوته ولا يريد شيئاً، ما يريده هو أن يقوم بشيء يسجل في تاريخه وهو قانون عادل للإنتخابات دون ذلك عبث المحاولة باقتراحات سخيفة لقوانين الإنتخاب التي هي واضحة جميعها والتي هي المشروع الأرثوذكسي والنسبية على أساس الدائرة الواحدة والنسبية على أساس مشروع شربل – ميقاتي باستثناء ذلك كل المشاريع التي تطرح تضييع للوقت ولا توصل الى مكان”.

وخلال استقباله وفوداً شعبية من كافة مناطق وقرى الشوف، أمّت دارته في الجاهلية، سأل:”أين استهداف الطوائف في ما يقوله الرئيس العماد ميشال عون حول قانون عادل للإنتخابات ووحدة المعايير والنسبية؟”، مؤكداً أن مشاريع اغتصاب السلطة إنتهت في لبنان، لافتاً الى الأشخاص الذين يعتبرون أن القانون العادل قد يخسرهم.

في سياق اخر، شدد على أن “عصر الـ 51 بالمئة من الخوة على المواطنين وعصر التشبيح على كل مستثمر إنتهى في منطقتنا كما في مناطق أخرى”، لافتاً الى ما حصل بالأمس في عين دارة، معتبراً أنه “من المعيب أن تُستعمل بعض الناس لإستفزاز كل مستثمر كما أنه من المعيب أن يتعرض مستثمر أتى بمبلغ نصف مليون دولار للإبتزاز، لأن هناك أحد الأشخاص يريد ابتزازه وأخذ المال منه، واضعاً حادثة عين دارة “برسم فخامة رئيس الجمهورية وكل مَن يؤمن بأن نأتي باستثمارات الى لبنان”.

واوضح أنه يرحّب بأي مستثمر في منطقتنا ويقدم له الحماية، مجدداً تأكيده على أن عصر التشبيح إنتهى ومَن يريد الاستمرار في عصر التشبيح لن يصل الى مكان.

وتابع وهاب: “ما يهمنا أن يكون هناك مؤسسات تقدم فرص عمل للمواطنين لأن الجميع يعاني من أزمة نقص فرص العمل”، معتبراً أنه من المعيب التشبيح وقطع الطرقات على المواطنين لنهب أموالهم بدل التعاون لمساعدة المستثمرين في استثماراتهم.

ودعا وهاب “نبوخذ نصر” – في إشارة الى رئيس أركان الجيش – “لكي يخفف من حماسه، لأنه رئيس أركان الجيش اللبناني وليس الجيش الشعبي، وهناك فرق في هذا الموضوع، ويجب أن يعرف أن هذا الموضوع دقيق جداً ولا يتم التعاطي معه بهذه الطريقة التي يتم التعاطي بها، لافتاً الى أن الموضوع أصبح بيد القضاء ونحن نثق بالقاضي الذي استلم ملف عين دارة وهو يدرك الحل المناسب لهذا الحادث الصغير الذي حاول أحد الصغار أن يكبره بالأمس، ولا نقبل أن نتعرض لأحد لأن ثورتنا على الظلم ليس لظلم الآخرين.

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